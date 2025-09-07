北海道・旭川東警察署は2025年9月6日、詐欺の疑いで自称・旭川市に住む自称・無職の男（22）を逮捕しました。男は2025年8月21日、旭川市豊岡4条7丁目のインターネットカフェで、代金を支払う意思も能力もないのに、あるように装って利用を申し込み、21日から22日にかけて、利用料金2100円相当のサービスを受けた疑いが持たれています。8月22日午前11時前、店の従業員から「客が外出したまま帰ってこない」と警察に通報