この夏、米カリフォルニア州のデルマー競馬場で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が6日（日本時間7日朝）、バーボンアンドジンジャー（牝2＝R・マンデラ、父ボルトドーロ）とのコンビで6R・デルマーデビュータントS（G1、ダート1400メートル、2歳牝馬限定）に臨み、7頭立ての5着だった。8月2日の前走1着から継続騎乗で単勝17.2倍、6番人気で大外7番枠にゲートイン。序盤、流れに乗っていたかに見えたが徐々にポジションを下