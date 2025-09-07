元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が７日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演。自民党の総裁選前倒しについて言及した。８日には、前倒しを求める議員が署名・捺印した上で党本部に提出することになっているが、番組の調査で直前になって前倒し賛成派が勢いを増していることを伝えた。一方で前倒しとなった場合、石破首相が政界再編のため解散を選択する可能性を一部の有力議員に伝えたとの情報についても紹介