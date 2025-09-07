「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、８回まで無安打無失点投球、毎回の９奪三振をマークした。４連敗中のチームに流れを呼び込む好投だ。立ち上がりから、キレのあるフォーシームを軸に配球を組み立てた山本。先頭のホリデイを１球で打ち取り、続くジャクソンも一ゴロに仕留めた。ヘンダーソンにはカウント３ボールとするも、立て直して空振り三振に斬った