体重増加が多い人ほど、平均睡眠時間が短い人の割合が多いという調査が報告されている。専門家に調査結果について聞いた。【体重増加と睡眠時間】ストレスチェックのデータを分析すると、体重が増えた人には睡眠時間が短い人が多いという結果が出ている。「私どもの調査で注目されるポイントの一つは、平均睡眠時間が短い『５時間未満』の割合が最も高いのは、体重が『かなり増えた（５?以上）』グループという結果でした」