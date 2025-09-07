ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ツギハギ模様が個性的な「サリー」の衣装がモチーフになった、ディズニーデザイン「エプロン風ワンピース」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「エプロン風ワンピース」サリー © Disney 価格：6,990円（税込