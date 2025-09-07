ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、扉のミッキーモチーフがキュートなアクセントになった「オープン棚付きシューズボックス」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミッキーモチーフ」オープン棚付きシューズボックス © Disney 価格：29,900円（税込）※別途、3,850円（税込）の大型商品送料がかかりますサ