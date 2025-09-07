◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・オリオールズ戦に先発し、７回９５球を投げて、ノーヒットノーラン投球を見せている。出した走者は３回の２四球のみ。日本人では野茂、岩隈に続く３人目（４度目）の無安打無失点へあと２イニングと