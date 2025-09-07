９月７日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（芝１５００メートル＝８頭立て）は、単勝１・４倍の圧倒的１番人気に支持されたグロリアスマーチ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は１分３２秒２（稍重）。７番枠からスタートを決めて、好位４番手へ。道中は我慢させて、直線で満を持してスパートすると、２着のミアエッテに２馬身差をつけた。佐々木大輔騎手は「距離を詰めていい結果