６日、グローバル産業インターネット大会の展示エリアで、ロボットと触れ合う来場者。（瀋陽＝新華社記者／楊青）【新華社瀋陽9月7日】中国遼寧省瀋陽市で6日、政府や産業界、学界、研究機関などの代表が産業インターネットの革新と発展について話し合う「2025グローバル産業インターネット大会」が開幕した。大会は8日まで続き、会期中には需要側と供給側の主要企業が集まり、人工知能（AI）や大規模モデルなど先端技術や設備