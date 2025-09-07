米ジョージア州の現代自動車グループとLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場建設現場で取り締まりを行った米国移民当局が5日、取り締まり現場の映像と写真をホームページに掲載した。米移民・税関捜査局（ICE）ホームページには「ICEがジョージア州で違法雇用と犯罪を対象に複数の機関と合同作戦を主導した」というメディア発表資料が掲載された。当局は今回の作戦が移民・税関捜査局だけでなく、国土安全保障捜査局（HSI