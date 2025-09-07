インフルエンサーの希空が9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。ドキッと肩出しコーデの大人な雰囲気に「ビジュ爆発してる！！！」と反響が寄せられた。【映像】希空“可愛さ大渋滞”のビジュ爆発ステージ希空が登場したのは、インフルエンサーのMINAMIが初のディレクションを⼿がけたファッションブランド「Mi