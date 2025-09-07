6日夜、千葉市中央区で少年2人が乗るオートバイが道路を横断中の60代の男性と衝突する事故がありました。男性はその後死亡が確認されました。警察によりますと、6日午後11時前、千葉市中央区の市道で、17歳の少年2人が乗るオートバイが、道路を横断していた山田功司さん（63）と衝突しました。山田さんは病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。少年2人もケガをし、うち1人は病院に搬送され治療中ですが、いずれも