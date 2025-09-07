香港エクスプレス航空は、新たな旅行プラットフォーム「HK Express Holidays（香港エクスプレスホリデー）」の提供を開始した。エクスペディアグループと提携し、まずは香港と日本、中国本土を対象に展開する。中国本土では当初、航空券とのセット販売を行わない。香港エクスプレス航空の航空券と90万軒の宿泊施設の宿泊をセットで予約すると、最大1,500香港ドルを割り引く。航空券を予約済みの場合でも、後から宿泊予約を追加でき