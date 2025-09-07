北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月６日に開催されたのは計６試合だ。大きな波乱はなく、グループFではUEFAネーションズリーグ王者のポルトガルがアルメニアに完勝。“40歳・怪物”クリスチアーノ・ロナウドが今予選初戦でいきなり２ゴールと、そうした見せ場もあって５−０と白星スタートを飾った。グループKでは、前節まで開幕３連勝のイングランドがホームでアンドラと戦った。立ち上がりからボールを支配