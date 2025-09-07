日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランドで対戦。11時キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。メキシコ戦のスタメンは以下の通り。GK鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF板倉滉（アヤックス／オランダ）渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）MF遠藤航（リバプール／イングランド）鎌田大地（クリスタル・パレス／イング