日本から近く、2泊3日で手軽に行ける台湾は秋の旅行にもぴったりですよね。これからベストシーズンを迎える台湾に、東京・表参道発のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」が初出店。観光の人気エリア、台北・西門町に10月1日（水）オープンします。表参道発の人気カフェ「パンとエスプレッソと」「パンとエスプレッソと」は“パンとコーヒー。生活に溶け込んだ、毎日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐこだわ