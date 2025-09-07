「小学生の息子が、毎月スマホゲームに3000円も課金している……」そう聞くと、「このまま許していいのかな？」「他の家庭ではどうしているんだろう」と不安に思う保護者も多いのではないでしょうか。 今回は、小学生の課金事情や、各家庭で実践されている課金ルール、そしてトラブル回避のために知っておきたい知識までを、わかりやすく解説します。 「月3000円」の課金は多い？ 10代の課金額の“平均”