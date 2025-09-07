北海道上士幌町で、2025年9月6日、キャンピングカーとバイクが衝突し、バイクを運転していた20代の男性が死亡しました。9月6日午前9時半すぎ、北海道上士幌町の国道と町道が交わる交差点で、国道を北上していたキャンピングカーと町道を西に進んでいたバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた京都府の大学生・吉岡蒼伊さん（21）が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。