世界の中で日本が置かれている状況を俯瞰した時、わが国はどんな舵取りをするべきか。国際基督教大学のスティーブン・ナギ教授（政治・国際関係学）は「戦後秩序が崩壊する中、日本は『囚人のジレンマ』に陥っている。米中の覇権争いの激化の中で針の穴を通すような精密な外交術を要求されているが、日本の長所を生かした戦略で生きのびることは可能だ」という――。■米国・中国の板挟みの海洋国家が新・冷戦で選択すべき戦略今、