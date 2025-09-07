歌手華原朋美（51）が7日までにインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。華原は長男を抱き上げてほほにキスするようなしぐさをしている、親子ショットをアップ。「君がいるから頑張れるよいつもありがとうママは最高に幸せだよこれからも毎日いっぱい笑おうね」とつづった。肩からデコルテ部分を大きく出した黒いミニのタイトなワンピース姿にピンヒールをはいており、ほっそり見えるほど引き締まった抜群のスタイル