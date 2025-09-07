最近、「暗闇ボクシング」なるものを始めた。暗闇ボクシングとは文字通り、クラブを思わせる薄暗い中で、音楽に合わせてサンドバッグを打ちまくる流行のエクササイズだ。１回３０分のプログラムなのだが、始終飛び跳ねて四肢を動かしているため、終わると滝汗＆ヘロッヘロ。さぞ腹が減ってドカ食いをするだろうと思っていたのだが、これが意外なことに軽く食べる程度で満足してしまうのだ。以前の私ならビールと一緒に、カツカレ