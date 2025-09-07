先日初めて買った老眼鏡を書類の上に置いていて、ふと見たときにレンズ越しの文字が虫眼鏡と同じゆがみ方で、あ、すごくおじいちゃんという感じがすると思った。近視用の眼鏡と老眼鏡のレンズの違いを意識してじっくり見たことなどなかったのに、視界に入るものの記憶と付随するイメージってこんなに結びついているものなのか、と感心した。普段は中近距離用に調整した眼鏡を使っていて、その老眼鏡はほぼ使わないのだが、自分