◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードで迎えた７回無死一塁の第４打席は元ヤクルトのスアレスに左直に打ち取られた。初球の９３・２マイル（約１５０キロ）直球を捉えたが、野手の正面だった。オリオールズ先発は左腕ロジャーズ。今季１４試