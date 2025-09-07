高齢化が進む中、介護の現場では、入居者や利用者から職員が暴力やセクハラを受けるケースが後を絶ちません。ヘルスケア労協の調査（2023年11月〜2024年1月実施）では、過去3年間に患者・利用者・家族から何らかの迷惑行為を受けたと答えた職員が42.7％にのぼりました。内訳は「暴言」（83.3％）が最多で、「威嚇・脅迫」（45.6％）、「小突かれる・たたかれるといった暴力行為」（41.2％）、「何度も同じ内容を繰り返すクレーム」