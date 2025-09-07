中日の岡田俊哉投手が７日、バンテリンドームで記者会見を開き、今季限りでの現役引退を表明した。２００９年ドラフト１位で入団した左腕は、プロ通算３５３試合に登板して１９勝２４敗１９セーブ、防御率３・６１をマークした。１７年にはＷＢＣ日本代表にも選出されたが、同年シーズン序盤に血行障害を患い、治療に専念。２３年には、春季キャンプの練習試合で投球時に転倒し、右大腿骨骨折と診断された。２４年からは育成