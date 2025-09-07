新型「ルークス」を初公開くるまのニュース

新型「ルークス」を初公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日産が22日、新型軽自動車「ルークス」を初公開した
  • クール&アグレッシブをコンセプトとするカスタムモデルが新たに設定
  • エクステリアに専用15インチアルミホイールなどを備えている
記事を読む

おすすめ記事

  • 日産「“新”エクストレイル」初公開！ 新たな「ロッククリーク」は“正統派・タフギア”仕様!? ゴツゴツデザイン×赤アクセントで“アウトドア映え”する「新仕様」の特徴とは
    日産「“新”エクストレイル」初公開！ 新たな「ロッククリーク」は“正統派・タフギア”仕様!? ゴツゴツデザイン×赤アクセントで“アウトドア映え”する「新仕様」の特徴とは 2025年8月31日 12時10分
  • ホンダ「新型プレリュード」発売！ 24年ぶり復活の「スペシャリティカー」に精悍「“エアロ”カスタムモデル」登場！ スポーティさ強調するホンダアクセス「Sports Style」カスタムパーツに注目
    ホンダ「新型プレリュード」発売！ 24年ぶり復活の「スペシャリティカー」に精悍「“エアロ”カスタムモデル」登場！ スポーティさ強調するホンダアクセス「Sports Style」カスタムパーツに注目 2025年9月4日 11時30分
  • トヨタ新型「“5人乗り”コンパクトSUV」に大反響！ 「スポーティで“リッター23キロ”も走るのイイ」「街に映えるデザイン」「専用ロゴや高級感が魅力」の声も！ “4WD”×他と違うエンジン採用の 「カローラクロス」登場！
    トヨタ新型「“5人乗り”コンパクトSUV」に大反響！ 「スポーティで“リッター23キロ”も走るのイイ」「街に映えるデザイン」「専用ロゴや高級感が魅力」の声も！ “4WD”×他と違うエンジン採用の 「カローラクロス」登場！ 2025年9月3日 17時10分
  • レクサス新「“4人乗り”スポーツカー」がスゴイ！ 白＆茶の斬新「雪解け」内装×迫力ウィング採用！ LC500シリーズのピナクル何が違う？
    レクサス新「“4人乗り”スポーツカー」がスゴイ！ 白＆茶の斬新「雪解け」内装×迫力ウィング採用！ LC500シリーズのピナクル何が違う？ 2025年9月4日 7時50分
  • スバル新「“5ドア”コンパクトカー」がスゴイ！ 2.5リッター「水平対向」搭載の「RS」もイイ！ 高性能4WDも採用の米国「インプレッサ」とは
    スバル新「“5ドア”コンパクトカー」がスゴイ！ 2.5リッター「水平対向」搭載の「RS」もイイ！ 高性能4WDも採用の米国「インプレッサ」とは 2025年9月6日 19時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
    2. 2. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
    3. 3. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
    4. 4. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    5. 5. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
    6. 6. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
    7. 7. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
    8. 8. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
    9. 9. 野呂告白 叔父の職業に「えっ」
    10. 10. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    1. 11. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    2. 12. 不仲説も 無視に織田裕二カチン
    3. 13. 江頭の問題 ついにファミマ回答
    4. 14. 粗品 同期芸人の一言にブチギレ
    5. 15. 店で提供していた肉 OSO18だった
    6. 16. 30人が交際断る ヤバい女性
    7. 17. 断れず…芸能界入りにすず大号泣
    8. 18. 清水容疑者逮捕で 1度出演白紙に
    9. 19. ネス湖のネッシーが3カ月ぶりに目撃情報！「これまで類を見ない現象」
    10. 20. 松井愛莉が結婚 お相手はKOHEI
    1. 1. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
    2. 2. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
    3. 3. 店で提供していた肉 OSO18だった
    4. 4. 兵庫祖母殺害 容疑者問題ありか
    5. 5. お台場に世界最大級噴水 財源は
    6. 6. 事故なければバレない→書類送検
    7. 7. 獄中から突然手紙が届き身構える
    8. 8. 8日未明に「皆既月食」3年ぶり
    9. 9. 都内で増殖 業者泣かせの害虫は
    10. 10. 私はいつ帰れるの 監禁殺人被害
    1. 11. 19歳差の妻 結婚後AV監督になる
    2. 12. 台風16号「ターファー」が発生
    3. 13. 不妊症の着床前検査 対象拡大へ
    4. 14. なんとバイクが…驚きの光景
    5. 15. 市長の学歴詐称 小学生にも影響
    6. 16. 富士山で動けなくなり救助相次ぐ
    7. 17. 石川&新潟で 線状降水帯発生も
    8. 18. 堂々たる7分間 悠仁さまに感激
    9. 19. レンタル怖い人 OUTな文言とは
    10. 20. 新浪氏の人柄は? 元関係者語る
    1. 1. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    2. 2. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    3. 3. 7.4兆円予算…こども家庭庁波紋
    4. 4. 女児の父 はま寿司異物許せない
    5. 5. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
    6. 6. 電車遅延も延長料金 学童に苦悩
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 世界陸上が東京に…キターー！
    9. 9. コーヒー3杯まで めまいなど被害
    10. 10. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    1. 11. 維新、副首都法案を月内策定　初PT、提出時期は明言せず
    2. 12. 「独身税」偽装結婚が増える?
    3. 13. 清水容疑者「芋づる式逮捕」か
    4. 14. 石破首相、菅元首相・小泉農相と首相公邸で会談…臨時総裁選巡り意見交換か
    5. 15. 今井議員の「税金泥棒」に唖然
    6. 16. 波紋も…原口議員の「舌禍」問題
    7. 17. 首相が菅副総裁と会談
    8. 18. 田中碧選手、故郷・川崎で市長選挙のメインキャラクター　ポスターに登場
    9. 19. 金返せ 元職場に言われ20万払う
    10. 20. 自民臨時総裁選　都道府県連で賛成18、反対9　石破首相は菅氏・小泉氏らと党内情勢など意見交換か
    1. 1. 香港・九龍城砦「ヤバい実態」
    2. 2. チンパンジーにスマホNGな理由
    3. 3. 米の北上陸作戦「波」で発覚か
    4. 4. 日本移住決めた本当の理由…告白
    5. 5. 北方領土の支配「正当化」へ 露
    6. 6. 韓国の元祖YouTuber 46歳で死去
    7. 7. 元G大阪 性犯罪でキャリア終焉か
    8. 8. 「鬼滅」に見る日本近代性の隠喩
    9. 9. アフガン 女性被災者を見殺し
    10. 10. 米がハマスに「阻止しない」通告
    1. 11. 決死の着陸…乗員の安否は 台湾
    2. 12. 韓国チアガール「美太もも全開」
    3. 13. 正恩氏の「体液」すべて拭き取る
    4. 14. テレビ番組 一気に見ると影響?
    5. 15. トヨタの純利益 中国で大幅減
    6. 16. ウ軍 自国産の占める割合6割
    7. 17. 膝関節炎 微妙に痛み軽減した?
    8. 18. 中国で電話番号「9999999」出品
    9. 19. 米 工場で韓国人ら475人を拘束
    10. 20. 米が強制捜査 475人を拘束 米
    1. 1. ワークマン 価格に驚きの安さ
    2. 2. 配給会社 「国宝」ヒット読めず
    3. 3. 三菱「パジェロ」来年度中に復活
    4. 4. 中古戸建て 40年以上前の基準か
    5. 5. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    6. 6. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    7. 7. 世界で モバブ持ち込み規制強化
    8. 8. 天才児 風俗店運転手になった訳
    9. 9. 缶コーヒーが低迷 自販機に逆風
    10. 10. 中高年の一人旅「ペルー」
    1. 11. 違反? 自転車の後部座席に小学生
    2. 12. 期間工 月収130万円でも「地獄」
    3. 13. ボーナスがない会社の特徴4つ
    4. 14. 「お金ばかり考えて一生を」
    5. 15. 注意力が散漫になる? とっぱらう
    6. 16. 欧州発のスニーカーが人気の理由
    7. 17. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    8. 18. サンシャインシティ 閉店相次ぐ
    9. 19. お金に固執しがちな78歳男性
    10. 20. 何歳から年金受け取る? 参考に
    1. 1. なぜ 売り上げゼロ→超人気店に
    2. 2. 便微生物移植 肥満の治療法にも?
    3. 3. 今の会社を辞めない理由 1位は?
    4. 4. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
    5. 5. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    6. 6. G-SHOCK 奇抜な腕時計が誕生
    7. 7. 洗濯物は夜に干しちゃダメ　クリーニング店が教える納得の理由
    8. 8. 【西田宗千佳のRandomTracking】Meta Quest 3S製品レビュー。「Quest 3とほぼ同等」とはどういうことなのか
    9. 9. ホテル半額も 楽天トラベルSALE
    10. 10. 足元から変わる 9つの機能靴下
    1. 11. Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 9」と「Pixel 9 Pro XL」を開封して外観や同梱品、基本機能などを写真や動画を交えて紹介【レビュー】
    2. 12. 新ブランド「TOKIWA STYLE」各製品が正式発表　トラベル三脚、一脚、LED、ライトスタンドなど
    3. 13. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
    4. 14. 世界中で話題。バックストリート・ボーイズ、圧巻ののSphere公演、その舞台裏
    5. 15. 「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」が登場、Apple Intelligenceのための新型iPhoneでは一体どんなことができるのかが明らかに
    6. 16. 関東最大級600万球のイルミネーション「さがみ湖イルミリオン」が開催中 リラックマ、たれぱんだ、すみっコぐらしがお出迎え
    7. 17. VANGUARDから都会志向のカメラバッグ「VEO METRO」　マルチアクセスのバックパック＆大きく開くショルダーバッグ
    8. 18. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？　インターネットのための「iPhone 3G」
    9. 19. ノートやメモ、スケッチに！ iPadの手書きアプリは「Paper」がイチバン!! - iPadパソコン化講座
    10. 20. ソニーのAirpeakが飛び、吉田会長がAFEELAに乗る、海外クリエイター集結「Kando Trip」に潜入!
    1. 1. 五輪メダリストの変貌に「別格」
    2. 2. 大丈夫? マウンドでの大谷に心配
    3. 3. 阪神M1、7日優勝でNPB史上最速
    4. 4. 面識ない→遺言で1484億円相続へ
    5. 5. 物議…F1角田に「不可解采配」
    6. 6. 何か弱点が? 井上尚弥に指摘の声
    7. 7. 全米OP 小田凱人が「忘れない」
    8. 8. 大谷が降板直後に「謎行動」
    9. 9. バレー女子 決勝逃し涙止まらず
    10. 10. 千賀「事実上戦力外」にも現実味
    1. 11. 真美子夫人が作る「お店級料理」
    2. 12. 新庄監督 清宮の走塁ミスに苦言
    3. 13. 大谷が怒り 直後に衝撃の一球
    4. 14. 阪神V王手…道頓堀川への対策は
    5. 15. 元グラドルレスラー 産後に反響
    6. 16. ホールインワンも1000万円ならず
    7. 17. 現役プロレスラー アメフト入団
    8. 18. WBC「ネトフリ放送でよかった」
    9. 19. HR球「強奪」された少年に神対応
    10. 20. オリックス　災害救助犬が見事な始球式　デコピンをほうふつ　ボールをくわえてホームへ　選手も目を輝かせて見つめる　スタンド拍手喝采
    1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
    2. 2. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
    3. 3. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
    4. 4. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    5. 5. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
    6. 6. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
    7. 7. 野呂告白 叔父の職業に「えっ」
    8. 8. 江頭の問題 ついにファミマ回答
    9. 9. 不仲説も 無視に織田裕二カチン
    10. 10. 粗品 同期芸人の一言にブチギレ
    1. 11. 断れず…芸能界入りにすず大号泣
    2. 12. 清水容疑者逮捕で 1度出演白紙に
    3. 13. ネス湖のネッシーが3カ月ぶりに目撃情報！「これまで類を見ない現象」
    4. 14. 松井愛莉が結婚 お相手はKOHEI
    5. 15. 都心部でクマに襲われる可能性も
    6. 16. 水谷氏 卓球選手の収入事情語る
    7. 17. 買い間違い馬券で 田中が超的中
    8. 18. 清水容疑者や永野芽郁…呪いか
    9. 19. 8番出口 過激描写連発で物議
    10. 20. 母が急に…元なでしこ選手告白
    1. 1. 30人が交際断る ヤバい女性
    2. 2. バスで何度も「肩凝ってる?」
    3. 3. 「これ偽札です！」会計で騒動に
    4. 4. 高見えするユニクロの黒ワンピ
    5. 5. 「ブラック職場」シンママの逆襲
    6. 6. 毎日を特別に スタバ×ビームス
    7. 7. ネコムスメと散歩デート 話題に
    8. 8. 型破り 3カ月で23キロ超減量
    9. 9. 名古屋で即完売のバターサンド
    10. 10. しまむらの「高見えベスト」紹介
    1. 11. 苦手なママ友にドン引き...理由
    2. 12. Amazon宣伝 Kindle新製品がお得
    3. 13. ZARAの「サマ見えシューズ」紹介
    4. 14. サブリナ・カーペンターの香水
    5. 15. 《妻63歳、夫31歳》「僕の姫になってください」の手紙で交際を始めた32歳差夫婦の「あまりにドラマチック」な出会い
    6. 16. ミスド 恒例の「秋の味覚」到来
    7. 17. 12星座占い 今日の運勢ランク
    8. 18. 『物価高』→【セリア】が頼りになる！ ガバッと買いたい！「110円靴下」
    9. 19. 地獄絵図 食事中に黒い影が登場
    10. 20. 甘さたっぷり「白黒コーデ」4選