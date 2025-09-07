かつて敦賀城主を務めた戦国武将・大谷吉継をモチーフにしたキャラクターが、福井県敦賀を盛り上げている。吉継の官職「刑部（ぎょうぶ）」にちなみ「Ｗギョーブ」と呼ばれる２人が登場するイベントなどには、多くの歴史ファンや親子連れらが詰めかける。２人は「吉継が敦賀城主だったことを広く知ってもらい、敦賀を訪れるきっかけにしてもらえれば」と話している。（高山智仁）２人は「敦賀城主大谷吉継おもてなし武将隊」の