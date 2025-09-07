アメリカでは、州ごとの政治対立がかつてなく激化しています。共和党州ではトランプ前大統領の指示により、次期中間選挙に向けた有利な選挙区区割りが進行。一方、民主党州では富裕層への所得税や資産課税が強化され、州財政の確保を狙う動きが目立ちます。本記事では、各州の課税動向と政治的な対立の現状を整理します。共和党と民主党の「泥沼政治合戦」アメリカでは州レベルでの政治的対立が一層激しくなっています。共和党州の