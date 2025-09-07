私はミツキ（30代）。夫のダイスケ（40代）と娘のナオ（小学2年生）との3人暮らし。私たちが住んでいる地域では登校班があり、朝は近隣の小学生が集まって登校します。その集合場所まで行く途中で、ナオは同級生のヒナタちゃんの家に寄るのです。そのヒナタちゃんがのんびりしていて困るとナオが言うので久しぶりに登校班まで一緒に行ってみると、ナオが遅刻しそうになっていることがわかりました。私はヒナタちゃんのママ、マリさ