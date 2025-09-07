1996年にケニアへ移住、2005年に一夫多妻の制度下にあるマサイ族の男性と結婚し、それから「第二夫人」として暮らす永松真紀（ながまつ・まき、58歳）さん。彼女は、約30年のあいだにケニア社会、そしてマサイ族に大きな変化が訪れていると語る。いったいどんなことが起こっているのか。 【画像】ケニアではおなじみの公共交通手段、ド派手なミニバン「マタトゥ」 しょっちゅうお金を巻き上げられてきた ――永松さん