新NISAで投資を始めたものの、トランプ関税ショックで株価が下がった時に動揺してしまった人も多いだろう。そんな方は、もしかしたら投資が「目的化」しているのかもしれない。【画像で解説】ハーバード大が明らかにしたお金と人生の満足度の関係本来は“幸せになるためのお金”を得るための投資なのに、それが目的化してしまうリスクを、水瀬ケンイチ著『彼はそれを「賢者の投資術」と言った』より抜粋・再構成して詳