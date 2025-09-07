来年2月に行われる山口県知事選挙に、柳井市選出の有近眞知子県議会議員（42）が出馬する意向を固めたことが7日、分かりました。有近氏は山口市徳地出身で、故・山本繁太郎前知事の姪にあたります。2019年の県議会議員選挙・柳井市選挙区に無所属で出馬し、自民党の新人候補との一騎打ちを制して初当選。その後、自民党会派入りし、現在2期目です。有近氏は5日に柳井市内で開いた会合で「様々な決断をしていかないといけない」など