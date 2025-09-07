開幕から148日目となった大阪・関西万博。きょう9月7日も午前9時前から会場東ゲートの前には入場を待つ人たちの列が形成されていました。博覧会協会によりますと、7日の会場内の混雑は「混雑」の予想だということです。■9月最初の土曜日の来場者数は開幕以来最多の21.9万人午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月6日(土)の万博の来場者数は21.9万人（関係者含む速報値）でした。これまで最も来場者数が