◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)ベスト4が出そろった世界選手権。準決勝の2試合が、6日に行われました。日本（FIVBランク5位）はトルコ（同4位）との対戦。第1セットではキャプテンの石川真佑選手がチームトップの6得点、島村春世選手が2つのブロックポイントを挙げるなどで日本が先取。しかし第2セット以降は、トルコに主導権を握られる展開。日本は和田由紀子選手がチームトップの22得点を挙げる活躍を見