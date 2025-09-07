俳優の小沢仁志が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」に白竜を招き、「不仲説」ついて話し合った。小沢がバーのマスターにふんし、白竜が来店するという形式で始まった。小沢は「先輩、来てくれると思わなかったんで、ありがとうございます」と礼を述べ、「中野英雄が悪いんですけど、業界でおれと白竜さんの不仲説がすごくあるじゃないですか」と俳優の中野英雄の名前をあげ、不仲説について切り出した。