「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手が決勝タイムリーを放ち、チームを２年ぶりのＶ王手へ導いた。試合前練習ではウオームアップ中に先輩の植田に乗っかられるほっこりシーンもあり、３番打者、そしてムードメーカーとしても欠かせない存在になっている。愛されキャラが爆発していた試合前。ウオームアップ中に植田に乗っかられると満面の笑みを浮かべていた森下。すっかりチームの中心選手となって