日本サッカー協会は６日（日本時間７日）、国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）に臨む日本代表のスタメンを発表した。主将のＭＦ遠藤航をはじめ、１０番を背負うＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）らが順当に名を連ねた。ケガ人続出のＤＦ陣は、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ルアーブル）の３人がスタメン