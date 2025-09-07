【プロレス蔵出し写真館】「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」が仙台市内の百貨店で開催中だ。昨年に続く開催で、目を引くのは１９６０年（昭和３５年）のデビュー戦から１９９８年（平成１０年）の引退試合まで、海外での試合を含む全４８２０試合の記録年表だ。日時や場所、対戦相手との試合時間と結果が網羅されている。年表に、アントニオ猪木になる前のリングネームが「猪木完至」と記されている。本名の「猪木寛至」だ