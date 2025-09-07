奄美地方を除く鹿児島県内はきょう7日、気温が著しく高くなり、熱中症になりやすい危険な暑さになる予想です。このため、環境省と気象庁は熱中症警戒アラートを発表しています。 きょう7日の予想最高気温は、 ▼鹿児島市で35度の猛暑日、 ▼鹿屋市・志布志市・肝付町内之浦で34度、 ▼伊佐市大口・薩摩川内市・枕崎市・指宿市・奄美市名瀬で33度、 ▼阿久根市・種子島・屋久島・沖永良部で32度など、各地で真夏日となる