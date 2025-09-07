高松北警察署 知り合いの男性に対し包丁を突きつけて脅迫した疑いで、高松市に住む無職の男（69）が逮捕されました。 警察によりますと、男は6日午後6時45分ごろ、高松市の路上で知り合いの40代の男性に包丁を突きつけて「けじめをつけろ」などと脅した疑いです。 通りかかった人が「刃物を持った人が揉めている」と警察に通報し、現場に到着した警察官が現行犯逮捕しました。男性にけがなどはありませんでした。 調