◆米大リーグダイヤモンドバックス―レッドソックス（６日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が６日（日本時間７日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、出場１４試合ぶりの打点を挙げた。２回裏に３点を先取された直後の３回表２死二塁で迎えた第２打席。カウント２―２と追い込まれながら、外角へのチェンジアップを逆らわずに打ち返し、遊撃