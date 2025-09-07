フリーの膳場貴子アナウンサーが７日、司会を務めるＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。同局は１３日に開幕する「東京世界陸上２０２５」を生中継する。膳場アナは世界陸上開幕を伝えた上で「女子マラソンがありますので来週は番組はお休みです」と告知した。続けて「次回、９月２１日にお目にかかります」と伝えた。