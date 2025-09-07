週末ブランチに手作りスコーン 時間がある週末は、朝から手作りスコーンはいかが？少ない材料で作れて発酵も必要ないスコーンは週末ブランチにぴったり。子どもと一緒に作るのもおすすめです。プレーンタイプのスコーンに手作りクリーム＆ジャムを添えるだけで、おしゃれなブランチの完成です。 混ぜて焼くだけ！プレーンスコーン生地を作る 薄力粉とベーキングパウダー、砂糖、角切りにしたバターを混ぜます。 折りたたむ 生