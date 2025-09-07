日本国際博覧会協会（万博協会）は７日、大阪・関西万博の６日の一般来場者数が２０万人（速報値）となり、過去最多になったと発表した。閉幕まであと４０日を切り、駆け込みでの来場が増えたとみられる。これまでの最多は８月３０日の１８万７４４９人（確定値）だった。