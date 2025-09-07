コーセーコスメポートは8月21日、スキンケアブランド『クリアターン』、クレンジングブランド『ソフティモ』の「毛穴小町」シリーズより、和紅茶の香りのシートマスクと酵素クレンジングオイルを、数量限定で発売します。■パッケージには、和紅茶小町ちゃんをデザイン人気イラストレーターyasunaさんとコラボレーションした「毛穴小町」シリーズに、やすらぐ和紅茶の香りの新商品が登場です。「毛穴小町和紅茶香るマスク」は、