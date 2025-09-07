常盤薬品工業は8月5日、豆乳のスキンケアブランド「なめらか本舗」から「薬用WR泡洗顔ホワイト」（990円）と「薬用リンクルジェルクリームホワイト」（1,760円）を発売しました。■大豆「たまほまれ」の豆乳発酵液を配合した泡洗顔とリンクルジェルクリーム両商品では、エイジングケアラインにふさわしいとされる大豆「たまほまれ」を使った豆乳発酵液を配合しています。「薬用WR泡洗顔ホワイト」は、肌荒れ防止有効成分と大