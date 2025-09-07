ヴァレンティノ ビューティは8月20日、リップコレクション「スパイク ヴァレンティノ」より、「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」（各6,930円）を、ローズゴールドのケースで発売しました。■pHに反応して変化する4色展開同商品は、スクワラン、セラミド、コットンシードオイルといった保湿成分を配合しており、自然になじむカラー、潤いケア、滑らかな付け心地にこだわっています。独自の多層構造パール「ローマライトコン