森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF板倉滉（アヤックス／オランダ）渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）MF遠藤航（リバプール／イングランド）鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）堂安律（フランクフル