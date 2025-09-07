森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、オークランドでメキシコ代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。アメリカ遠征中の森保ジャパンは今回、2026年の北中米ワールドカップ開催国であるメキシコ、アメリカとの２連戦を戦うなか、その初戦で白星を掴めるか。先発メンバーは以下のとおり。 GK鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF板倉滉（アヤックス／オランダ）渡辺剛（フェイエノールト／オ